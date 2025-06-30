Сенатор Грэм сообщил о желании Трампа продвинуть проект о санкциях против РФ

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что США планируют ввести пошлины в 500% на товары из России для стран, не поддерживающих Украину. Об этом он сообщил 29 июня в интервью ABC News, комментируя новый законопроект о санкциях.

«Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время продвинуть законопроект»,— сказал законодатель. Грэм уточнил, что меры направлены против Индии и Китая, которые импортируют российскую нефть. По его словам, законопроект уже поддержали 84 сенатора.

Линдси Грэм ранее внес законопроект, предусматривающий пошлины в 500% на товары из стран, покупающих российскую нефть, газ и уран. Агентство Bloomberg сообщало, что сенаторы не готовы принять этот закон без одобрения президента Дональда Трампа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости скоординированных санкций против России.