В Тольятти установлены личности подростков, певших про Бандеру
Силовики установили личности молодых людей, которые исполняли песни о лидере украинских националистов Степане Бандере, а также гимн Украины. Об этом сообщил источник «Ъ-Волга» в силовых структурах.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В настоящее время с подростками проводятся следственные действия. Устанавливаются причины их поступка.
Перед этим пользователи соцсетей возмутились видео, которое записали молодые люди в Парке Победы в Тольятти. Комментаторы предположили, что в записи участвовали выпускники местного учебного заведения, отметившие окончание учебы вечером в субботу, 28 июня.
Полиция и прокуратура начали проверку. СУ СКР возбудило уголовное дело о реабилитации нацизма.