В Тольятти установлены личности подростков, певших про Бандеру

Силовики установили личности молодых людей, которые исполняли песни о лидере украинских националистов Степане Бандере, а также гимн Украины. Об этом сообщил источник «Ъ-Волга» в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В настоящее время с подростками проводятся следственные действия. Устанавливаются причины их поступка.

Перед этим пользователи соцсетей возмутились видео, которое записали молодые люди в Парке Победы в Тольятти. Комментаторы предположили, что в записи участвовали выпускники местного учебного заведения, отметившие окончание учебы вечером в субботу, 28 июня.

Полиция и прокуратура начали проверку. СУ СКР возбудило уголовное дело о реабилитации нацизма.

Георгий Портнов