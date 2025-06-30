Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тольятти полиция проверяет информацию о подростках, певших гимн Украины

Полиция начала проверку информации о несовершеннолетних, исполнивших песни про идеолога украинских националистов Степана Бандеру и гимн Украины в Парке Победы в Тольятти. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Перед этим в сети появилось видео, на котором, предположительно, нетрезвые несовершеннолетние совершают указанные действия. Комментаторы утверждают, что это сделали подростки на выпускном вечере.

В настоящее время полиция собирает необходимые материалы. По итогам проверки в отношении граждан, записавших видео, примут решение в соответствии с законом.

Георгий Портнов