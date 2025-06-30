Мошенники начали регистрировать на граждан аккаунты у букмекеров для вывода денег

Мошенники заводят жертвам электронные кошельки на букмекерских платформах и используют их как «транзитный пункт» для вывода украденных денег, пишут «Ведомости». Представители ВТБ, «Телеком-биржи», T. Hunter сказали, что схема появилась после введения уголовного наказания для дропперов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Мошенники звонят жертве и представляются сотрудниками маркетплейсов. Они просят назвать код из SMS, ФИО и дату рождения якобы для получения посылки. Этих данных достаточно для регистрации пользователя на BetBoom, отмечает издание.

Однако для вывода средств на платформе необходимо подтверждение аккаунта через «Госуслуги» или единый ЦУПИС (организация, созданная для учета денежных переводов между букмекерскими компаниями и их клиентами).

Тогда мошенники звонят жертве второй раз, как пишет издание, и представляются работниками банков или госслужащими. Они сообщают, что названный ранее код якобы открыл злоумышленникам доступ к денежным счетам клиента и для предотвращения списаний нужно назвать паспортные данные.

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров сказал, что серию и номер паспорта мошенники могут также получить из ранее утекших баз данных. В BetBoom сообщили, что букмекерская платформа старается отследить денежные махинации и накладывает двойную верификацию на подозрительные аккаунты. Однако такую многоуровневую схему обнаружить проблематично, передают «Ведомости».

24 июня президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов — посредников в мошеннических операциях с кражей денег с банковских карт. Им грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн руб., принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. руб.