Конфликт разрешился картечью

Краснодарский краевой суд приговорил местного жителя Андраника Григоряна к 16 годам 6 месяцам колонии за убийство предпринимателя Хамида Якубы, уроженца Нигера. Злоумышленник стрелял в бизнесмена картечью из охотничьего ружья на улице в центре Краснодара и сразу после убийства сдался полиции. Причиной нападения стал конфликт Григоряна и Якубы в ходе совместного строительного проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андраник Григорян

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Андраник Григорян

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В Краснодаре краевой суд вынес приговор 56-летнему Андранику Григоряну. Он был признан виновным в совершении убийства общеопасным способом (п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Подсудимому назначено наказание виде лишения свободы на срок 16 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Обвинение в ходе прений предлагало отправить подсудимого в колонию на 18 лет.

Убийство произошло 1 марта 2024 года около 16 часов в центре Краснодара на парковке у жилого комплекса «Центральный». Как установил СКР, Хамид Якуба вышел из кальянной, которая находится в цокольном этаже ЖК, и направился к своему автомобилю Lexus. В этот момент злоумышленник, который выслеживал бизнесмена, вышел из машины Lada, достал охотничье ружье и выстрелил Хамиду Якубе в спину.

Как выяснило следствие, Андраник Григорян стрелял картечью, в результате несколько дробин попали в рекламный щит и в витрину магазина на первом этаже.

По этой причине действия злоумышленника были квалифицированы как преступление, совершенное общеопасным способом, то есть с угрозой для большого количества людей.

Сразу после убийства Андраник Григорян положил ружье на капот своей машины и стал звонить в полицию. При задержании злоумышленник не сопротивлялся, а во время первого допроса пояснил, что причиной преступления стал его длительный конфликт с Хамидом Якубой. Григорян в течение многих лет исполнял обязанности прораба в проектах бизнесмена.

Уроженец Нигера Хамид Якуба окончил Кубанский аграрный университет, получил специальность агронома и остался в России, получив российское гражданство. В начале двухтысячных он занимался ресторанным бизнесом, ему принадлежал популярный ночной клуб «Гавана» в центре Краснодара. Затем предприниматель приобрел сельхозугодья и занялся аграрным бизнесом. Одновременно Хамид Якуба реализовывал небольшие строительные проекты, в которых работал Андраник Григорян. В одном из проектов Якуба и Григорян совместно приобрели участок в пригороде Краснодара, на котором затем был построен жилой дом и магазин. Несколько лет назад между компаньонами произошел спор о том, кому должны принадлежать здания.

Григорян предлагал Якубе выкупить его долю, но бывшие партнеры никак не могли сойтись в цене. Конфликт обострился в начале 2024 года и завершился убийством Хамида Якубы.

В ходе процесса Андраник Григорян признавал свою вину, но утверждал, что убийство не было совершено общеопасным способом, поэтому приговор должен быть менее суровым.

По ходатайству семьи потерпевшего суд взыскал с осужденного 3 млн руб.

Анна Перова, Краснодар