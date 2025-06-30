Массовое отравление детей в омском лагере «Орленок» произошло из-за сотрудника

В Омской области завершена проверка после массового отравления детей в детском оздоровительном лагере «Орленок». «Экспертиза выявила, что источником стал один из сотрудников, заболевший норовирусом. От работы он отстранен»,— сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас лагерь работает в штатном режиме.

Как писал «Ъ-Сибирь», 5 июня несколько детей, отдыхавших в учреждении, почувствовали недомогание. На следующий день 11 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет были госпитализированы в инфекционную больницу с одинаковыми признаками заболевания.

Региональным СУ СКР было возбуждено уголовное дело по об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Александра Стрелкова