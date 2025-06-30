ФСБ задержала в Петербурге мужчину за призывы наносить удары по России

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который призывал ВСУ нанести удары по объектам инфраструктуры на территории РФ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ. Какая-либо информация о задержанном не приводится. В отношении него возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На прошлой неделе военный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима 19-летнюю жительницу Абакана, которую тоже обвинили в призывах к терактам. По данным ФСБ, в 2023–2024 годах девушка через Telegram распространяла материалы, пропагандирующие запрещенную в РФ террористическую организацию. По аналогичной статье в этом году были задержаны жители Челябинской области и Кузбасса.