Перезагрузку проводят на полигонах

Спрос на курсы тактической медицины за год вырос на треть. Об этом “Ъ FM” сообщили в московском отделении Российского Красного креста. На этом фоне даже появились VIP-форматы первой помощи в условиях боевых действий для частных и корпоративных заказчиков. Параллельно с этим растет запрос и на школы выживания, которые заметно расширили программы. Сколько стоит перезагрузка в экстремальных условиях дикой природы и на полигоне? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Индекс тревожности падает, но при этом растет запрос на личную безопасность. Россиян в первом квартале больше беспокоили финансовые и телефонные мошенники, чем дроны. Как показывают соцопросы, российско-американские переговоры по украинскому конфликту снижают градус стресса в обществе, но повышают интерес к собственным навыкам в чрезвычайных ситуациях от оказания первой помощи до тактической медицины. Есть программы в городских условиях на случай теракта, и на полигоне с имитацией боевых действий — выжить и спасти товарища.

Цены варьируются от 3,5 тыс. руб. до 15 тыс. руб., на полигоне — от 50 тыс. руб. Индивидуальный курс — 100 тыс. руб. Но если пять лет назад была проблема найти такие программы, сейчас их стало столько, что начали говорить о кризисе компетенций, предупреждают собеседники “Ъ FM”. Тренд года — запрос корпоративного сектора. На этом фоне появился премиальный формат, чего раньше не было, говорит председатель Московского отделения Российского Красного Креста (РКК) Забил Алекперов: «По программам тактмеда наблюдаем увеличение на 27-28% в среднегодовом выражении. Берем стандартную VIP-программу: тактическая медицина либо первая помощь в зоне вооруженного конфликта с имитацией — это действия на полигоне, пиротехника, дым, взрывы, все, что затрудняет дыхание, видимость, вводит в дезориентацию. Прайс не ограничен, как и в любом ивенте.

На двоих-троих человек ценник может доходить до 3-6 млн руб. Это если мы не говорим про какой-то Ultra-VIP, когда нужно вывозить людей в другой регион. Это касается не только зоны вооруженного конфликта. Описание одного из кейсов: человек собирается снимать частное кино и хочет пройти курс первой помощи в условиях Крайнего Севера, в горах. Камчатка — это аренда вертолетов — ценник уходил до 20 млн руб. сверху».

Школы выживания, которые до этого специализировались на программах в дикой природе, расширили формат: как собрать тревожный чемоданчик, создать продовольственный и медицинский схрон, построить убежище, добыть огонь и оказать первую помощь. Экстремальный тимбилдинг находится в топе запросов. Половина заказов приходится на корпоративных клиентов, говорит основатель школы выживания в дикой природе «Волчица» Дмитрий Алешкин: «Клиенты хотят корпоративного сплочения. И это не Мальдивы, где если не хочется заниматься спортом с коллегами, можно пойти пить виски.

Здесь, если вы не в команде, у вас не будет воды. Это не только курсы выживания, но и походы, и экспедиции.

Условно, мыс Челюскина, 400 км пешком. То же самое в Сахаре, где мы идем с караваном туарегов по Алжиру, по Мавритании. Из всего снаряжения только нож и фляга.

Например, корпоративный отдых, все гуляют на яхте, и в какой-то момент просто была команда: "А теперь все за борт". Об этом знали только я и владелец компании. Вывоз группы на необитаемый остров, начиная от топ-менеджеров, заканчивая лучшим дворником. По окончании двоих руководителей уволили. Они оказались наиболее непригодны для работы в коллективе».

Индивидуальные программы по выживанию в зависимости от региона и логистики обойдутся в $5-10 тыс. с человека, выходные в Подмосковном лесу стоят порядка 200 тыс. руб. на мини-группу. И чаще это исключительно мужской формат, говорит основатель проекта «Наука побеждать», эксперт по выживанию в экстремальных условиях и безопасности Эдуард Халилов: «Обеспеченные люди, которые раньше думали, что их кто-то спасет в любом случае, сейчас сами выбирают такие программы. Они хотят, чтобы их не просто обучили, а в компании. Там и нетворкинг происходит очень качественный.

Это и перезагрузка: бизнес давит, сложности, и они едут на такую программу как на мужской отпуск в тайгу, на Алтай, Камчатку, отказываясь от связи. С собой только спутниковые телефоны.

Если кто-то говорит, мол, я не готов, а какие варианты? Только идти. Девушки такие деньги в единичных ситуациях могут потратить, в основном это предпринимательницы, которые хотят пощекотать себе нервы и познакомиться с мужчинами. Всех видно без масок».

Из нестандартных продуктов школ выживания — психотренинг «погребение воина», что практиковали древние славяне. Инициация проходит через имитацию захоронения на время.

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Аэлита Курмукова