Ярославца будут судить за незаконное оформление сим-карт

Прокуратура Кировского района Ярославля направила в суд уголовное дело против 41-летнего местного жителя, обвиняемого в неправомерном оформлении сим-карт. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Обвиняемый, ранее несудимый, работал менеджером по продажам у крупного оператора связи. Следствие установило, что с июля по август 2023 года он для выполнения плана продаж и получения премий внес в базу данных ложные сведения для регистрации более 330 сим-карт. При этом обвиняемый использовал данные 88 граждан России и иностранных граждан. Он подделывал паспортные данные, что позволяло ему создавать фиктивные учетные записи.

Преступные действия были вскрыты службой безопасности оператора связи и полицией. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Ярославля для рассмотрения. Санкции по ч. 3 ст. 272 УК РФ предусматривают штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до 5 лет.

Антон Голицын