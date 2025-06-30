CNBC: теневой флот помогает Китаю покупать иранскую нефть в обход санкций США

Китай годами успешно обходил американские санкции против Ирана, закупая нефть у Исламской Республики с помощью теневого флота. Схемы обхода санкций США описывает телеканал CNBC.

США ввели санкции в отношении иранского нефтяного сектора еще в 2018 году. Несмотря на них, Иран никогда не прекращал экспорт нефти, хотя его объемы значительно сократились. В мае 2018 года Иран продавал за рубеж 2,8 млн баррелей в сутки (б/с), а в мае 2020-го объем экспорта составил всего 150 тыс. б/с. Но в последние годы экспорт постепенно восстанавливался, и, по данным аналитической фирмы Kpler, сейчас Иран экспортирует порядка 1,65 млн б/с. Китай — главный импортер иранской нефти, хотя официальный объем этих закупок равен нулю. На долю малых частных китайских нефтеперерабатывающих компаний приходится 77% экспорта Ирана.

Как отмечает CNBC, в то время как некоторые иранские грузы отправляются непосредственно из Ирана в Китай, большинство из них проходит многократную перегрузку с судна на судно. Чаще всего смена судна происходит в Ближневосточном заливе или Малаккском проливе. Там иранская нефть попадает с танкеров, находящихся под санкциями, на танкеры, которые в черных списках не значатся, и только после этого груз поставляется в Китай.

По словам аналитиков, при транспортировке иранской нефти также используется так называемый спуфинг, когда суда передают поддельную информацию о своем маршруте, чтобы скрыть поставку нефти на китайские танкеры. Наконец, отмечает телеканал, Китай расплачивается за иранскую нефть юанями, а платежи проходят через мелкие китайские банки, находящиеся под санкциями США. Это позволяет крупным государственным финансовым институтам избежать проблем с американскими властями.

Кирилл Сарханянц