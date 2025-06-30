«Продажа TikTok потребует одобрения со стороны китайского правительства»

Заявление Дональда Трампа 29 июня о том, что контроль над операциями китайского сервиса TikTok в США в скором времени может перейти под контроль американских инвесторов, вызвало оживленную реакцию в ряде СМИ. Обозреватели пытаются понять, кто и когда может получить контроль над TikTok в США и какова будет позиция властей КНР в этом вопросе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / Reuters Фото: Daniel Cole / Reuters

Трамп заявил, что нашел покупателей для TikTok

Поиск покупателя для TikTok — это лишь часть потенциального соглашения по предотвращению запрета этого сервиса в Соединенных Штатах. Китайское правительство должно дать сигнал о своем одобрении любой продажи. В апреле Белый дом считал, что он близок к достижению соглашения, в рамках которого 50% TikTok будет передано в руки американцев. Был распространен проект указа, описывающий общие контуры сделки. Но затем господин Трамп объявил о тарифах на китайский импорт, и ByteDance сообщила Белому дому, что Пекин не позволит сделке по TikTok состояться.

Трамп заявил, что у него есть группа «очень богатых людей», готовых купить TikTok

Судьба TikTok в США оказалась под вопросом после принятия в 2024 году закона, в рамках которого использование этой платформы в США должно быть запрещено, если ее китайский владелец ByteDance не откажется от нее. Законопроект был принят из-за опасений, что китайское правительство может манипулировать контентом и получать доступ к конфиденциальным данным американских пользователей. Неясно, будет ли ByteDance готова продать TikTok. Любая потенциальная продажа, скорее всего, потребует одобрения со стороны китайского правительства.

Дональд Трамп заявил, что нашел группу «богатых людей», желающих купить TikTok

Еще одной областью разногласий является то, готовы ли ByteDance и Китай отказаться от контроля над алгоритмом TikTok — ключевой технологией, которая определяет, что пользователи видят на платформе. Некоторые аналитики предположили, что для выполнения требований указа, который предусматривает закрытие или продажу TikTok, американская компания должна иметь контроль над его алгоритмом. Алгоритм TikTok указан в официальной базе данных алгоритмов Китая, и любой экспорт запатентованной и востребованной технологии, вероятно, привлечет усиленное внимание.

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Итак, это просто громкие слова Дональда Трампа или покупатель TikTok действительно есть? Сентябрьский дедлайн близко, а политические и экономические проблемы, связанные с китайским приложением, огромны.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик