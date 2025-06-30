Полиция Сербии разобрала баррикады протестующих

Полиция Белграда разблокировала движение на всех дорогах города. Накануне протестующие перекрывали улицы при помощи металлических заграждений и мусорных баков.

«Полиция ночью сняла все блокпосты в Белграде, и теперь движение транспорта может осуществляться в обычном режиме. Полиция действовала высокопрофессионально, несколько человек были задержаны за нападение и оскорбление полиции и нарушение общественного порядка. Одна полицейская машина была повреждена участниками блокады»,— говорится в сообщении МВД Сербии.

Протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года после обрушения бетонного навеса на вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. 29 июня почти 20 городах страны прошли студенческие акции. Протестующие требовали провести досрочные парламентские выборы и освободить задержанных ранее протестующих. Организаторы акций призвали не мешать силовикам разбирать баррикады и возобновить их установку позднее.

Подробнее — в материале «Ъ» «Столкновения постфактум».

Петр Бузлаев