Самый крупный пожар в Забайкалье локализовали на площади 220 тыс. гектаров

В Хилокском округе Забайкальского края локализовали самый масштабный в регионе лесной пожар. Его площадь составляет 220 тыс. га, протяженность кромки возгорания — почти 300 км. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов в своем Telegram-канале.

В тушении огня участвуют специалисты региональных ведомств и добровольцы, а также силы федеральной парашютно-десантной пожарной службы из Бурятии, Якутии, Марий Эл, Хакасии, Иркутской и Архангельской областей, говорится в сообщении губернатора.

Ранее в облправительстве сообщали, что с 2 по 25 июня число действующих лесных пожаров в регионе сократилось более чем в три раза. За это время было потушено более 90 пожаров на площади около 1 млн га. В частности, в ночь на 26 июня пожарные взяли в кольцо возгорание вблизи поселка Атамановка в Читинском округе. Пожар действовал более недели, угрожал населенным пунктам и СНТ.

Полина Мотызлевская