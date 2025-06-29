За сутки ВСУ атаковали восемь белгородских муниципалитетов; есть разрушения

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 91 боеприпаса и 62 беспилотников. Пострадавших нет. Разрушения получили семь частных домов и 14 автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе поселки Комсомольский, Октябрьский и Разумное атакованы тремя БПЛА, которые были уничтожены. Село Красный Хутор подверглось артобстрелу с применением четырех боеприпасов. В поселке Разумное от падения обломков был поврежден забор домовладения.

Над Борисовским районом сбит один FPV-дрон, обошлось без последствий.

В Валуйском округе по городу Валуйки, поселку Уразово, селу Карабаново и хутору Рябики совершены атаки шести дронов, три из них были подавлены. В хуторе Рябики повреждены автомобиль и две хозпостройки.

В Волоконовском районе поселки Волоконовка и Пятницкое, села Новое и Погромец, хутора Владимировка и Зеленый Клин атакованы десятью дронами. В поселке Волоконовка повреждено техническое оборудование коммерческого объекта, в селе Новое — газопровод и гараж, в селе Погромец — инфраструктурный объект связи.

В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Безымено, Дроновка, Дунайка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись шести обстрелам, в ходе которых выпущено 26 боеприпасов, и атакам десяти БПЛА. В селе Дунайка повреждены линия электропередачи, три транспортных средства и коммерческий объект, в селе Новостроевка-Первая — легковой автомобиль.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка, Староселье и хутору Высокий выпущено 60 боеприпасов в ходе девяти обстрелов и совершены атаки 12 БПЛА. Информация о последствиях уточняется.

В Ракитянском районе село Бобрава подверглось атаке беспилотника — повреждены частный дом, два легковых и один грузовой автомобили.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Графовка, Максимовка, Новая Таволжанка и Червона Дибровка выпущен один боеприпас и нанесены удары 19 дронов, из которых 13 были сбиты. В городе Шебекино повреждены три автомобиля и забор домовладения, в селе Новая Таволжанка — шесть частных домов, надворная постройка и три машины.

Ульяна Ларионова