«Это была операция по дезориентации врага и всего мирового сообщества»

Тегеран через посредников получил информацию о желании США возобновить переговоры, заявил МИД Ирана. По данным ведомства, Соединенные Штаты не планируют смену режима в Иране, как и действия против верховного лидера. Тегеран, впрочем, хочет получить подтверждение, что Вашингтон обеспечит ненападение на Исламскую Республику в будущем. Даты возможных переговоров пока нет. Дональд Трамп 29 июня заявил, что у Ирана может быть секретный атомный объект, который задействован в создании оружия массового поражения. При этом президент США вновь не исключил отмену санкций в отношении Исламской Республики если, «они смогут быть мирными и больше не будут причинять вред». Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался: почему в последней ирано-израильской войне гораздо большую роль играли заявления, чем военная сила?



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Накануне нападения на Иран Израиль находился на грани развала правящей коалиции. На вечер 12 июня было намечено голосование по роспуску Кнессета из-за конфликта вокруг закона о призыве ультраортодоксальных евреев. До глубокой ночи глава одной из религиозных партий и председатель парламентской комиссии по иностранным делам и обороне искали возможность компромисса и в конце концов его достигли. При этом оба уже знали, что на следующую ночь запланирован удар по Тегерану, и если Кнессет проголосует за самороспуск, американцы не дадут добро на операцию.

Один из членов военного кабинета рассказал мне, что в день атаки его сын неожиданно захотел пойти с друзьями в поход, хотя раньше этого не планировал. И министр ничего не мог ему сказать. Ведь если бы сын в последний момент отказался, у друзей могли возникнуть вопросы, кто-то мог бы что-то выложить в соцсети, а иранская разведка отреагировала бы на этот сигнал. «Мы постоянно следим за любым нестандартным поведением вражеских чиновников и думаем, что так делают все», — сказал он мне.

Получается, что вся политическая борьба, интервью, утечки и заявления Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа перед началом войны были одной большой дымовой завесой.

А журналисты, сознательно или нет, выступили проводниками кампании по дезинформации противника. Более того, уже в процессе боевых действий американцам и израильтянам удалось еще раз обмануть Тегеран. Трамп якобы колебался и не мог принять решение о бомбардировке ядерных объектов. Пресса писала о трениях в администрации и столкновении интересов. Сейчас уже ясно — это была операция по дезориентации врага и заодно всего мирового сообщества.

Неудивительно, что теперь, когда военная операция в Иране завершилась, у многих осталось чувство, как в поговорке про ложки, которые нашлись, но осадок остался. Насколько вообще можно верить политикам и их заявлениям? Не являются ли они результатом очередного заговора или секретной операции прикрытия?

Впрочем, на Западе появился один источник, который поразительным образом сообщает миру правду даже тогда, когда в нее никто не верит. Это личный аккаунт Трампа в его соцсети Truth Social. Именно там президент США публикует новости, которые сначала вызывают недоверие, а через несколько часов неожиданно подтверждаются и реализуются. Так было с окончанием противостояний: Индии с Пакистаном, Израиля с Ираном и Руанды с Конго.

Напомню, когда в ночь на 24 июня Трамп объявил о прекращении войны, иранские СМИ опровергли его слова и даже высмеяли, а израильские источники сохраняли гробовое молчание. Но когда настало время перемирия — обе стороны в точности выполнили все, что было опубликовано. Так что пока у нас есть хотя бы один источник, где можно черпать более-менее точную информацию. Главное, не обращать внимания на регулярные посты в духе «Трамп всегда прав» — это тоже дымовая завеса.

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Михаил Гуревич