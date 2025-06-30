Вход в метро на станции «Геологическая» со стороны ТРЦ «Гринвич» закрыли
В Екатеринбурге закрыли вход и выход на станции метро «Геологическая» со стороны торгового центра «Гринвич», сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе администрации. Напомним, сам ТРЦ временно закрыт, все двери опечатали судебные приставы.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«На работу станции закрытие ТЦ не влияет. Закрыт лишь выход, ведущий непосредственно со станции в торговый центр»,— прокомментировали в мэрии.
Напомним, в 2019 году открыли новый вход на станцию метро «Геологическая» из торгового центра «Гринвич».