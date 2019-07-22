В ТРЦ «Гринвич» открыли вход в метро «Геологическая»

Сегодня, 22 июля, в Екатеринбурге открылся новый вход на станцию метро «Геологическая» из торгового центра «Гринвич». На торжественной церемонии открытия красную ленточку перерезали глава города Александр Высокинский, соучредитель девелоперской компании «Малышева-73» (которой принадлежит ТРЦ «Гринвич») Игорь Заводовский и девочка, которая в момент церемонии ждала поезда на станции.

Строительство перехода обошлось в 815 млн руб. После ввода в эксплуатацию его передали на баланс города. По словам господина Заводовского, переход позволит значительно увеличить пропускную способность станции, когда в городе построят вторую и третью линии метро.

«Геологическая является пересечением существующей ветки метро с будущей третьей линией, то есть эта станция будет пересадочной. На подходе и вторая ветка метро. Когда проекты будут реализованы, нагрузка на “Геологическую” резко увеличится, потребуются дополнительные входы. Одним из них и стал “Гринвич”»,— рассказал он.

Сейчас в переходе работают 11 эскалаторов, две кассы и семь автоматов по продаже жетонов. По расчетам Игоря Заводовского, новый вход увеличит количество пассажиров на станции метро на 20-25%. Количество посетителей в ТЦ вырастет с 63 тыс. до 65 тыс. в день. Господин заводский также сообщил, что аналогичный выход может появиться и со станции «Площадь 1905 года» в ТРЦ «Пассаж» (принадлежит «Малышева 73»). Александр Высокинский поблагодарил компанию за «серьезные вливания в экономику города», пишет Ura.ru.

Вопрос о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге поднимался неоднократно. Ранее власти оценили проект строительства в 1 млрд руб.

Анна Новикова