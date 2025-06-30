Юристы напомнили о штрафах до 20 тыс. руб. за обработку дачи от вредителей

При обработке дачных участков химикатами от вредителей можно применять только препараты, разрешенные для использования. За неправильную обработку грозят штрафы на сумму до 20 тыс. руб., напомнил глава московской коллегии адвокатов «Григориадис групп» Дмитрий Григориади.

В частности, за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами положен штраф в размере 1–2 тыс. руб. Если обработка проводится вблизи колодца или скважины, за это могут оштрафовать на сумму от 3 тыс. до 20 тыс. руб. Если обработка нанесла ущерб здоровью или имуществу соседей, то его тоже придется возместить, рассказал «РИА Недвижимости» адвокат.

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований при работе с пестицидами также могут квалифицировать как порчу земли. Это грозит штрафом в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., уточнил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.