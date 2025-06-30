Экс-советник главы Пентагона: США за два часа предупредили Иран об ударах 22 июня

Экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон предупредил Тегеран о намерении нанести удары по иранским ядерным объектам за два часа до начала атаки.

«Хотелось бы внести ясность. США предупредили Иран за два часа до ударов по их ядерным объектам о том, что состоится атака»,— написал он в соцсети X.

Военные действия в регионе начал Израиль, проведя операцию против иранских объектов в ночь на 13 июня, обвиняя Тегеран в разработке скрытой военно-ядерной программы. Через сутки Иран ответил атакой.

В ночь на 22 июня американские вооруженные силы атаковали три ядерных объекта Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана до последнего момента не знали о планирующейся атаке. Господин Трамп также объявил о полном уничтожении всех ядерных объектов республики.