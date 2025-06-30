Мединский: украинским школьникам опасно изучать российский исторический контент

Помощник президента РФ, глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил ТАСС о «жесточайшей цензуре» на Украине, создающей, по его словам, опасность для школьников, изучающих российский исторический контент. Рекомендовать им это сейчас рискованно, считает он.

Владимир Мединский отметил, что украинские школьники технически могут находить российские исторические материалы в интернете. «Но при этом известно, что на Украине действует жесточайшая цензура. Я не возьму на себя моральную ответственность призывать украинских школьников читать российские ресурсы, чтобы местные недоброжелатели, воспользовавшись этим, потом применили санкции к подростку или его родителям»,— пояснил он.

Глава РВИО добавил, что лучшим способом донести иную точку зрения до украинских школьников является выполнение целей спецоперации. «В этом смысле наша армия сейчас делает для украинских школьников больше, чем кто бы то ни был»,— заключил господин Мединский.

22 июня президент России Владимир Путин встретился с редакторами государственной линейки учебников истории для 5–11-х классов, и несмотря на то, что в них есть все, на встрече выяснились дополнительные подробности.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «К Владимиру Путину вошла история».