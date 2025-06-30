В штате Айдахо неизвестный открыл стрельбу по нескольким пожарным
Два пожарных были застрелены при тушении лесного пожара в Кер-д'Алене штата Айдахо в США. Еще несколько людей получили ранения. Об этом сообщает CNN.
Фото: Young Kwak / Reuters
По информации телеканала, как минимум один активный стрелок продолжает стрелять в сотрудников правоохранительных органов винтовки.
«Мы не знаем, один, два, три или четыре» стрелков,— сказал шерифа округа Кутенай Роберта Норрис. Офицеры сообщают о пулях, летящих с разных направлений.
Инцидент произошел в природной зоне Canfield Mountain, парке площадью 24 акра на восточной стороне города. По информации CNN, на территории есть несколько пешеходных и велосипедных маршрутов, а также лесной массив.