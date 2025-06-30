Постпред Ирана при ООН: Тегеран не стремится к встрече с Трампом

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран не стремится к встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он рассказал телеканалу CBS News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани

Фото: Brendan McDermid / Reuters Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани

Фото: Brendan McDermid / Reuters

«Мы готовы к переговорам, но после этой агрессии это неподходящее условие для нового раунда переговоров, и нет никакой просьбы о переговорах и встрече с президентом»,— сказал дипломат.

Амир Саид Иравани назвал угрозу убийством верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи «нарушением международного права».

«У переговоров есть свои принципы, это процесс взаимных уступок. Поэтому мы должны участвовать в переговорах и обсуждать друг с другом, возможно, мы придем к какому-то заключению или нет, но безоговорочная капитуляция — это не переговоры. Это диктует политику по отношению к нам»,— сказал господин Иравани.

С начала военной операции Израиля «Народ как лев» 13 июня, в рамках которой ЦАХАЛ нанес удары по ядерной инфраструктуре Ирана, Дональд Трамп несколько раз призвал Тегеран к «безоговорочной капитуляции». Он также заявлял, что «точно знает, где прячется» Али Хаменеи добавив, что не армия США и Израиля не собираются убивать его «по крайней мере, сейчас».