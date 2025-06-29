В «Опоре России» предлагают пересмотреть нацпроект «Производительность труда»

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников сказал в интервью «Ъ», что целевой показатель нацпроекта «Производительность труда», созданного в 2018 году, занижен. Аналогичный федеральный проект на 2025–2030 годы, по его словам, не имеет «принципиального сдвига».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Целевой показатель нацпроекта по росту производительности труда — 5% в год — изначально занижен. ВВП не ускорится при столь вялой динамике, а сама производительность должна быть в числе главных национальных приоритетов. Для этого требуется не просто пересмотр целевых показателей, но и полноценная перезагрузка инструментов реализации проекта»,— сказал Дмитрий Пищальников.

В проекте «Производительность труда» до 2030 года, как добавил господин Пищальников, нет системной логики. Причиной, по его словам, стало отсутствие института ответственности, поскольку «никто не несет обязательств за конечный результат в терминах ВВП, налогооблагаемой базы или выручки на сотрудника».

Подробнее — в интервью «Ъ» с Дмитрием Пищальниковым.