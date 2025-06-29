Выпускникам из курского приграничья торжественно вручили аттестаты

В гимназии №63 «Академия успеха» города Курска прошло торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании для выпускников из приграничных районов Курской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Документы получили около ста выпускников из школ Суджанского, Кореневского, Глушковского, Рыльского, а также Льговского районов. Всего в регионе в этом году обучение в школах закончили более четырех тыс. 11-классников, 608 из них — из приграничных районов.

«Несмотря на то, что для кого-то учебный год прошел в дистанционном формате, кто-то жил в другой области, мы не могли оставить ребят без общего большого праздника», — подчеркнула врио министра образования и науки Курской области Наталия Леонова.

На этой неделе белгородским школьникам запретили праздновать выпускные в кафе и ресторанах, а также ограничили время празднования в приграничье.

Ульяна Ларионова