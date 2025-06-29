В Ессентуках электропоезд насмерть сбил пешехода

В районе станции «Белый Уголь» в Ессентуках на переходе электропоезд насмерть сбил пешехода. Об этом сообщил глава города Владимир Крутников в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По первоначальной информации от очевидца, мужчина оставался живым, но позже стало известно, что пострадавший скончался. По сообщению машиниста электропоезда, погибший переходил пути по пешеходному переходу с велосипедом, проигнорировав звуковой и световой сигнал.

Константин Соловьев