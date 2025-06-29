Жителя Морозовского района задержали за ложное сообщение о теракте
В Морозовском районе полицейские задержали жителя хутора Гурина, который сообщил правоохранителям, что собирается совершить противоправные действия на объекте транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сотрудники полиции установили личность и местонахождение звонившего. Им оказался 55-летний дончанин. Мужчину доставили в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что гражданин накануне звонка употреблял спиртные напитки. Свой поступок задержанный объяснил «влиянием алкоголя», а также сообщил, что осуществлять угрозу не планировал.
В отношении жителя хутора Гурина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Наказание по указанной статье предусматривает штраф в размере от 500 тыс. руб. до 700 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.