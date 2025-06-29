Добыча нефти балансирует между спросом и предложением

Россия готова к очередному увеличению добычи нефти. Такое решение ОПЕК+ может принять на заседании 6 июля. Как стало известно Bloomberg, Москва открыта к этим изменениям, если они будут необходимы. Организация уже три раза подряд увеличивала добычу, начиная с апреля и добавляя каждый раз по 411тыс. баррелей. Такой объем топлива по решению ОПЕК+ страны должны получать ежедневно. Изначально Москва выступала против наращивания добычи. Такое мнение разделяли Оман и Алжир, напоминает агентство. Саудовская Аравия, наоборот, в стремлении увеличить свою долю на рынке поддерживала идею.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Почему сейчас Россия готова пойти на такой шаг? Независимый эксперт нефтегазового сектора Владимир Демидов уверен, что главная цель — помешать Вашингтону укрепить позиции на рынке: «Наращивание добычи началось на фоне заявлений американского президента о том, что он планирует инициировать аналогичный шаг в США. Но в мире не появятся новые потребители нефти. Это значит, что, если Америка добывает больше, значит, кто-то — меньше. Поэтому ОПЕК принимает все меры для того, чтобы держать уровень цен на топливо достаточно низким для того, чтобы рентабельность его добычи в США была небольшой, чтобы новая добыча не появлялась. Таким образом, ОПЕК+ хочет удержать свои традиционные рынки у себя. Российские компании, в свою очередь, рассчитывали на потенциальный рост цен на нефть. В принципе, ирано-израильский конфликт этому способствовал, но он был быстро завершен, и мы видим, что котировки рухнули на старые значения. Я думаю, что это одна из ключевых причин, почему мы все-таки согласились следовать решениям ОПЕК+.

Наша главная задача — удержать рынки. Увеличение добычи приведет к определенному снижению стоимости нефти в мире, но это временная трудность, которую нужно пережить».

Российские компании считают разумной политику альянса наращивать добычу. Так, на Петербургском международном экономическом форуме глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал дальновидным такое поведение ОПЕК+, а председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что такие решения не приведут к затовариванию рынка, так как принимались на фоне сезонного роста спроса. Как в будущем это скажется на мировых ценах? И повлияет ли увеличение добычи на курс рубля? На эти вопросы “Ъ FM” ответил независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«Главная проблема нефтяного рынка состоит даже не в том, что какие-то цены для кого-то низкие, а в гигантской волатильности.

Мы только за последние две недели видели колебание цен от $65 примерно до $81 за баррель. И такая динамика с большой долей вероятности сохранится. ОПЕК+ уже два раза подряд принимала казавшиеся тогда неожиданными решения, когда увеличивала добычу сверх ранее оговоренных квот более чем в три раза. Так и теперь, если организация на это пойдет, это не станет сенсацией. Российское правительство закладывается на то, что произойдет существенное падение нефтегазовых доходов по отношению к тому, что планировалось изначально. Дальше все будет зависеть от того, что станет происходить с рублем и факторами, которые влияют на волатильность. Россия готова к тому, чтобы, условно, пытаться больше зарабатывать за счет того, чтобы больше добывать, но продавать по более низким ценам. Главная угроза в наращивании нефтедобычи состоит в том, что слишком большим может оказаться превышение спроса над предложением.

Курс рубля сейчас в очень малой степени зависит, собственно, от цен на топливо и объемов нефтегазовых доходов, в отличие от бюджета. Конечно, в целом России гораздо выгоднее более высокие цены на сырье. Но и ситуация, когда нам придется продавать больше нефти, но по меньшей цене в нынешней ситуации может оказаться неизбежностью. Кстати, крупнейшая добывающая компания Саудовской Аравии тоже фактически исходит из того, что может быть довольно длинных период низких цен».

Российский бюджет на 2025 год верстался, исходя из прогнозируемой цены на нефть в $60 за баррель. Как неоднократно отмечал министр финансов Антон Силуанов, эта стоимость может быть слишком оптимистичной, и власти готовы обсудить корректировку этой планки. Как добавляет Bloomberg, партнерство с ОПЕК для России очень важно, и на встрече 6 июля Москва будет искать решение, приемлемое для всей организации.

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Анна Кулецкая