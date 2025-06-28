Ливни и сильный ветер испортят настроение петербуржцам 29 июня

В воскресенье, 29 июня, в городе на Неве ожидают серьезное ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. В мегаполис придут ливни и грозы, порывы ветра будут достигать до 15 м/с. Воздух прогреется всего до 15 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, первый месяц лета в Петербурге подходит к своему окончанию с небольшой, в 0,4 градуса, холодной аномалией.

Что касается дождей, то уже 22 июня копилка небесной влаги оказалась переполнена, к сегодняшнему дню там 84 мм осадков, что составляет 122% от нормы. Ливни в воскресенье только увеличат этот результат.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», в последний раз «желтый» уровень опасности в Петербурге объявляли 19 июня. Тогда на город обрушились сильные дожди.

Андрей Маркелов