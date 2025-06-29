В Ессентуках ликвидировали открытое горение магазина на 200 кв. м.

Открытое возгорание кровли магазина на улице Октябрьской в Ессентуках ликвидировали на площади 200 кв. м. Как сообщает глава города Владимир Крутников, сейчас идет проливка и разборка места происшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Уточняется, что обрушения кровли удалось избежать. К тушению привлекли дополнительные силы пожарных частей с Предгорного района, Ясной поляны и города Лермонтов. С места происшествия 20 человек, среди которых персонал магазина и покупатели, покинули здание самостоятельно. Пострадавших или погибших нет.

Константин Соловьев