С положительной валентностью

В Краснодарском крае количество предприятий химической промышленности за последние три года выросло на 7,5%. По словам участников рынка, санкционное давление на Россию и уход зарубежных производителей стали катализатором развития отрасли. Локальные бренды наращивают объемы производства и активно выходят за пределы региона. Главными проблемами, по словам экспертов, остаются дефицит кадров и сложности с закупкой и обслуживанием иностранного оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Краснодарском крае, по данным на начало мая 2025 года, в химической промышленности (по видам экономической деятельности «производство химических веществ и химических продуктов», «производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях», «производство резиновых и пластмассовых изделий») работают 1219 организаций. В сравнении с маем 2022 года количество химпредприятий выросло на 7,5%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в краевом министерстве промышленной политики со ссылкой на данные Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю.

Основными видами продукции, производимыми предприятиями регионального химпрома, являются резиновые и пластмассовые изделия, фармацевтические препараты, удобрения, лакокрасочные материалы и другие материалы, использующиеся в строительной отрасли, а также парфюмерно-косметическая продукция и средства личной гигиены.

Так, в январе-апреле 2025 года кубанские предприятия отгрузили химических веществ и химических продуктов на 18,3 млрд руб. (на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — на 2,4 млрд руб. (+29,6%), резиновых и пластмассовых изделий — на 11,8 млрд руб. (+18,1%). Такие данные опубликовал Краснодарстат.

В министерстве промышленности Краснодарского края рассказали, что в 2024 году объем отгруженной продукции собственного производства по всем отраслям химической промышленности региона вырос в сравнении с этим показателем 2023 года на 11,8%, достигнув 95 млрд руб. «Увеличение объема обеспечено ростом производства полиэтилена, лаков, полимеров, фунгицидов, что связано с повышением покупательского спроса, замещением импортной продукции продукцией отечественного производства»,— прокомментировали в ведомстве.

Основные объемы производства приходятся на более, чем 150 предприятий (где занято порядка 10 тыс. человек). Наиболее крупными являются ООО «ЕвроХим-БМУ» (производитель удобрений, Белореченский район), ООО «Кубань-Полимер» (производитель клеев, Краснодар), ООО «Завод ЮгТрубПласт» (производитель пластмассовых труб, Динской район), АО «Армавирский завод резиновых изделий» (производитель резиновых изделий, Армавир), ФКП «Армавирская биологическая фабрика» (производитель ветеринарных препаратов, Новокубанский район), ООО «ЮжФарм» (производитель лекарственных препаратов, Крымский район), ООО «ОРАС» (производитель пластиковых окон, Краснодар), ООО «Галактион Флекс Пэкеджинг Кубань» (производитель полимерной упаковки, Тимашевский район).

«Химический комплекс, обеспечивая потребности различных отраслей, таких как машиностроение, строительство, сельское хозяйство и др., является одним из важнейших драйверов роста экономики Краснодарского края. Постоянный приток инвестиций позволяет открывать новые производства и модернизировать существующие. Так, в 2024 году была успешно реконструирована линия по производству серной кислоты, увеличившая мощности до 1,1 млн т в год»,— отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Санкции на руку

По словам участников рынка, в регионе созданы благоприятные условия для развития бизнеса, а уход зарубежных компаний с рынка стимулировал развитие локальных брендов.

Краснодарская «Фабрика Здоровья “Бизорюк”» (Краснодар, специализируется на производстве натуральной полезной косметики на основе рецептов народной медицины) в 2025 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года нарастила объемы производства на 191,35%, выручку - на 134%, прибыль — на 10%. В 2024 году по сравнению с 2023 годом рост составил 90, 129 и 8% соответственно.

«Положительная динамика связана с расширением косметической линейки, выходом на новые рынки и активным развитием интернет-продаж. Существенную роль сыграли инвестиции в модернизацию производственных мощностей и улучшение логистических процессов»,— пояснила сооснователь компании Виктория Шевченко.

Стоимость продукции фабрики «Бизорюк» за год выросла на 20% из-за удорожания логистики и колебания валютных курсов — часть компонентов, необходимых для производства косметики и упаковки, компания закупает за рубежом.

О кратном увеличении объемов производства заявляют и в ООО «Фитстайл Эко» (производитель парфюмерно-косметической продукции, Анапа). Однако в 2025 году рост приостановился. Представитель компании объясняет это снижением покупательской способности населения, а также сокращением турпотока на курорт из-за произошедшей ЧС с разливом нефтепродуктов.

Продукция кубанских производителей востребована не только в регионе, но и за его пределами. «Анапская косметика» ООО «Фитстайл Эко» продается в Ростовской, Вологодской, Ленинградской, Московской областях, а также в ДНР и Мариуполе.

«Наибольший спрос мы наблюдаем в Центральном и Южном федеральных округах, но также активно растут поставки в Поволжье и на Урал. Кроме того, мы осуществляем регулярные отгрузки в Москву, Санкт-Петербург, Ростовскую область и ряд других регионов. В последние годы нам удалось выйти на экспортные рынки: продукция фабрики “Бизорюк” поставляется в страны СНГ, включая Казахстан и Беларусь»,— рассказывает Виктория Шевченко.

«Потребители все чаще задумываются о том, чем они пользуются, и обращают внимание на состав продукции, будь то косметика или средства для уборки дома. В связи с этим растет спрос на натуральную продукцию, увеличивается интерес к переработке пластика и т.п., что не может не радовать. Вопреки стереотипам производство химической продукции и забота об экологии нередко становятся не зоной конфликта интересов, а синергией», — подчеркивает инженер-химик первой категории Кристина Гырдымова.

В условиях санкционного давления на Россию особое значение в последние годы приобрело развитие импортозамещающих производств. Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае по итогам 2024 года объем инвестиций в производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине, превысил 1 млрд руб., что на 42,6% больше в сравнении с 2023 годом. https://www.kommersant.ru/doc/7675385?ysclid=mcd9x6vws0217898924

В регионе выпускают препараты-дженерики в различных лекарственных формах (твердые, жидкие, мягкие, спреи), инфузионные растворы, растворы анальгина, папаверина, эуфиллина, дротаверина, ондансетрона, диклофенака, калия, кальция и натрия хлорида, аскорбиновой кислоты, глюкозы, кальция глюконата. Кроме того, в Краснодарском крае производятся йодосодержащие препараты, фиточаи, БАДы и др.

Рук не хватает

Химическая отрасль Краснодарского края сталкивается с рядом серьезных проблем, которые необходимо решать для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности региона, отмечает Виктория Шевченко. Одной из главных, по словам эксперта, является устаревшая инфраструктура предприятий, что приводит к снижению производительности и повышению издержек.

«Не менее значимой является экологическая проблема, связанная с воздействием химических производств на окружающую среду. Необходимость соблюдения экологических стандартов и использование современных технологий для снижения выбросов вредных веществ становятся ключевыми задачами для предприятий отрасли»,— добавляет Виктория Шевченко.

В министерстве промышленной политики Краснодарского края среди главных проблем химической промышленности назвали нехватку специалистов.

В пресс-службе hh.ru Юг рассказали, что за январь — июнь 2025 на Кубани в отрасли «Химическое производство, удобрения» было размещено более 2,3 тыс. вакансий. За аналогичный период прошлого года — 3,1 тыс. За первое полугодие 2024 года медианная предлагаемая зарплата в этой отрасли составляла 64,9 тыс. руб., в этом году — 74 тыс. руб. Чаще всего в отрасли искали менеджеров по продажам, бухгалтеров, менеджеров по логистике, инженеров, разнорабочих, упаковщиков, операторов производственной линии, технологов и научных специалистов.

«Промышленные предприятия заинтересованы в опытных сотрудниках, и этот опыт нужно сначала получить. А молодые ребята, выпускники университетов, хотят сразу много зарабатывать. Работодатели же, как правило, для начала профессионального пути предлагают стажировку, что многим не подходит. Также предприятия чаще всего располагаются за чертой города, что также отталкивает соискателей. Кроме того, в нашей отрасли распространен вахтовый метод, ночные смены»,— рассказывает Кристина Гырдымова.

Ко всему, добавляет эксперт, существуют и вредные производственные факторы, к примеру, в производстве лакокрасочных, резиновых изделий, в нефтяной промышленности. В лабораториях применяют химические реактивы, неправильное использование которых может негативно отразиться на здоровье человека.

Для решения проблемы дефицита кадров власти и бизнес ведут работу по нескольким направлениям: подготовка кадров для промышленности, обучение кадровых служб предприятий по привлечению специалистов на производства и популяризация профессий для промышленности среди школьников и студентов.

«Совместно с министерством образования и науки Краснодарского края были скорректированы контрольные цифры приема на бюджетные места в профильных колледжах и техникумах на предыдущий и текущий учебные годы с учетом кадровой потребности предприятий. На 8,5% увеличили количество мест по программам подготовки промышленная экология и биотехнологии, химические технологии. Также в 2026 году планируется создание индустриально-промышленной площадки на базе Белореченского индустриально-технологического техникума по направлению подготовки химическая промышленность. В целях создания и развития площадки в 2025 году между ООО “ЕвроХим-БМУ” и Белореченским индустриально-технологическим техникумом заключено соглашение о партнерстве»,— рассказывают в министерстве промышленной политики Краснодарского края.

В ведомстве добавляют, что наблюдается проблема с закупкой и техническим обслуживанием иностранного оборудования. Решить ее стараются путем импортозамещения продукцией отечественного производства. В частности, в Краснодарском крае оборудование для производителей отраслей химической промышленности выпускает предприятие ООО «Машиностроительная компания “Металлстроймаш”».

О необходимости наращивания количества импортозамещающих производств заявляют в ООО «Фитстайл Эко». Кроме того, одной из ключевых проблем химпрома в компании считают наличие на рынке фальсификата, подделок и некачественных товаров, борьбу с которыми, по мнению экспертов, нужно усиливать.

В Краснодарском крае действует система мер государственной поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности. Например, Фонд развития промышленности региона предоставляет льготные займы под 0,1%-8% годовых. Деньги можно направить на создание новых и модернизацию действующих промышленных производств, пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности предприятия. В прошлом году такие займы на общую сумму 419 млн руб. взяли шесть химпредприятий. Еще семь химпроизводств получили субсидии на общую сумму порядка 276,6 млн руб. в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности».

«Краснодарский край — край аграрный, а значит, здесь всегда будет востребована продукция химической промышленности, в первую очередь минеральные удобрения. Регион — один из лидеров в России по объемам строительства, что стимулирует производство лаков, красок и т. п. Тренд на импортозамещение подтолкнул развитие на Кубани фармацевтики. Растет спрос на натуральную косметику, парфюмерию, моющие и чистящие средства. Все это совокупно с мерами господдержки создает благоприятные условия для развития химической промышленности на Кубани»,- резюмирует Кристина Гырдымова.

Маргарита Синкевич