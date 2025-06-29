В Дагестане популярную блогершу задержали при продаже сибутрамина

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана задержали 35-летнюю блогершу из Махачкалы, подозреваемую в сбыте сильнодействующих веществ, сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативники выяснили, что Джамиля Шапилова, рекламирующая похудение «без диет и насилия» и имеющая более 230 тыс. подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена), занимается реализацией препаратов, содержащих сибутрамин. Сибутрамин относится к психостимуляторам, усиливающим чувство насыщения, и с 2008 года входит в утвержденный в России список сильнодействующих препаратов.

Установив наблюдение за подозреваемой, оперативники провели проверочную закупку запрещенного препарата. Было также установлено, что блогерша оформила и передала в почтовое отделение для отправки в соседнее государство препарат, содержащий сибутрамин, весом 240 г.

Уголовное дело возбуждено по ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих веществ) и ч. 3 ст. 234 (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта в крупном размере) УК РФ.

Юлия Рыбина, Махачкала