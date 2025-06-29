Житель города Шахты лишился сбережений при попытке купить автомобильные детали

В городе Шахты 60-летний местный житель лишился 130 тыс. руб., доверившись мошеннику. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, потерпевший пытался купить автомобильные детали по объявлению в интернете. «Продавец» убедил шахтинца перевести деньги, а после получения средств удалил объявление и перестал выходить на связь. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Константин Соловьев