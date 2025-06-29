В Петербурге задержали двух человек за стрельбу на Исаакиевской площади

Ночью 29 июня в Адмиралтейском районе полиция задержала двух молодых людей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным ведомства, они устроили стрельбу из аэрозольного пистолета на Исаакиевской площади.

Инцидент произошел около 01:00. В МВД уточнили, задержанным 18 и 20 лет, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. При стрельбе никто не пострадал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения общественного порядка.

В ведомстве также обратили внимание на недостоверную информацию о происшествии. В сообщениях СМИ говорились о якобы стрельбе из сигнальной ракетницы и повреждении купола Исаакиевского собора, однако эти данные не соответствуют действительности.