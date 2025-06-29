В Таганроге из-за аварии отключили свет в Северном районе

В Таганроге из-за произошедшего накануне технологического нарушения в электросети ограничили подачу электричества жителям Северного района. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Камбуловой, потребителей оперативно переключили на резервную линию. После проверки без электроснабжения остались жители дома на улице Жукова, 1Д. Сейчас там ведутся аварийно-восстановительные работы и принимаются меры по подключению здания к резервному источнику питания.

Кроме того, без света остались жители Мариупольского шоссе. Специалисты выясняют причину отключения и работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

Константин Соловьев