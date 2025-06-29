На Дону прогнозируют 31° тепла и ливни

В Ростовской области сегодня, 29 июня, ожидается переменная облачность с кратковременными осадками. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Местами пройдут грозы и сильные ливни. Юго-западный, западный ветер усилится до 6-11 м/с. Днем в отдельных районах, а также во время гроз порывы усилятся до 12-14 м/с.

Ночная температура составит 14-19° тепла. На севере и востоке столбик термометра может опуститься до 8°. Днем воздух прогреется до 20-25°, на юге и востоке — до 31°.

Константин Соловьев