Путин выразил уверенность в успехе участников СВО

Президент России Владимир Путин пожелал успехов и победы участникам СВО. Глава государства заявил, что «так и будет».

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Об этом он сказал на открытии новых молодежных центров в регионах. Участница мероприятия Полина Черемных, которая представляла Новый Уренгой, сообщила, что ее муж участвует в СВО.

«Полина, прежде всего хочу Вас попросить передать самые наилучшие пожелания Вашему мужу и его боевым товарищам. Мы все желаем им успехов, победы»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

На мероприятии президент отметил, что сейчас по программе «Регион для молодых» в России открыто более 150 современных молодежных пространств, в том числе в сельской местности. К 2030 году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» таких центров обучения и развития будет более 500.

Елизавета Шмакова