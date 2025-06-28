Первый всесезонный «Бассейн у Флагштока» открыли на Крестовском острове

Первый всесезонный 50-метровый бассейн открыли на Южной дороге, 28. Масштабный проект был реализован АО «Зенит-Арена» при поддержке ПАО «Газпром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Открытие первого в Санкт-Петербурге всесезонного 50-метрового открытого бассейна «Бассейн у Флагштока» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Открытие первого в Санкт-Петербурге всесезонного 50-метрового открытого бассейна «Бассейн у Флагштока» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Открытие первого в Санкт-Петербурге всесезонного 50-метрового открытого бассейна «Бассейн у Флагштока». Показательные соревнования по плаванию Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Открытие первого в Санкт-Петербурге всесезонного 50-метрового открытого бассейна «Бассейн у Флагштока» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Открытие первого в Санкт-Петербурге всесезонного 50-метрового открытого бассейна «Бассейн у Флагштока». Синхронное плавание Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Следующая фотография 1 / 5 Открытие первого в Санкт-Петербурге всесезонного 50-метрового открытого бассейна «Бассейн у Флагштока» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Открытие первого в Санкт-Петербурге всесезонного 50-метрового открытого бассейна «Бассейн у Флагштока» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Открытие первого в Санкт-Петербурге всесезонного 50-метрового открытого бассейна «Бассейн у Флагштока». Показательные соревнования по плаванию Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Открытие первого в Санкт-Петербурге всесезонного 50-метрового открытого бассейна «Бассейн у Флагштока» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Открытие первого в Санкт-Петербурге всесезонного 50-метрового открытого бассейна «Бассейн у Флагштока». Синхронное плавание Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

По словам представителей компаний, «Бассейн у Флагштока» был возведен в рекордно короткие сроки — за 2,5 года. Он построен на гидротехническом сооружении в акватории Финского залива.

На объекте, оснащенном современной многоступенчатой системой очистки воды, можно увидеть две открытые чаши, зоны сауны и СПА. Для посетителей комплекса работает кафе. В летнем сезоне детский билет будет стоить от 1600 рублей, для взрослых от 2100.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что каток «У Флагштока» за зимний сезон посетили более 1 млн человек. Более 300 тыс. человек катались бесплатно в составе социальных групп.

Андрей Маркелов