Каток «У Флагштока» за зиму посетили свыше 1 млн человек

Каток «У Флагштока» за зимний сезон посетили более 1 млн человек. Об этом в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Бориса Пиотровского Фото: Telegram-канал Бориса Пиотровского

Более 300 тыс. человек катались бесплатно в составе социальных групп. Это дети с ограниченными возможностями, воспитанники детских домов и школ-интернатов, ребята из малообеспеченных и многодетных семей, семьи участников СВО, волонтеры благотворительных организаций, пояснил господин Пиотровский.

Каток «У Флагштока» завершает ледовый сезон 23 марта. В день закрытия здесь будет выступать фигуристка Елизавета Туктамышева. 23 марта каток будет работать с девяти утра до десяти вечера, после общественное пространство уйдет на подготовку к летнему сезону.

Напомним, каток «У Флагштока» — самый большой в мире — открыли в Петербурге 7 декабря.

Дарья Астанина