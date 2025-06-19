В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя

На основании прогноза Гидрометцентра в Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили 19 июня в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

Синоптики предупредили, что в четверг в городе может выпасть до трети месячной нормы осадков — около 20 мм. В ведомстве уточнили, что на улицах могут образовываться «временные скопления воды», собственникам подвальных помещений рекомендуют проверить запорные и дренажные устройства.

На дежурство в Петербурге вышли 73 бригады «Водоканала», которые проверяют состояние ливневой канализации и готовятся реагировать на внештатные ситуации.

Для приема дождевой воды приемных резервуарах насосных станций и на канализационных очистных сооружениях понизили уровень жидкости, во время дождя запустят дополнительные насосы. Также специалисты провели работы по промывке системы водоотведения, уточнили в комитете.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в МЧС жителей Петербурга предупредили о ливнях 19 июня.

Артемий Чулков