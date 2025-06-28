МВД фиксирует рост числа пострадавших от кибермошенников несовершеннолетних

За пять месяцев 2025 года число несовершеннолетних, пострадавших от действий кибермошенников в России, выросло на 25% в годовом выражении. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

По данным ведомства, целью мошенников являются деньги родителей подростков. В управлении назвали ключевые схемы обмана подростков. В частности, им могут звонить или отправлять сообщения от имени образовательной организации, органов госвласти или операторов сотовой связи, чтобы заполучить коды авторизации. Также зафиксированы случаи мошенничества при продаже или покупке игровых аккаунтов и ответов на ЕГЭ. Помимо этого используются поддельные магазины в мессенджерах и вредоносное ПО, передает ТАСС.

В МВД рассказывали, что за пять месяцев на счетах кибермошенников заблокировали около 16 млрд руб. По оценке Сбербанка, в 2025 году россияне потеряли более 80 млрд руб. от действий кибермошенников. В банке считают, что финансовые потери граждан к концу года могут достичь 330–340 млрд руб.