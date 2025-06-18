МВД: на счетах кибермошенников с начала года заблокировали 16 млрд рублей

На счетах кибермошенников заблокировано около 16 млрд руб. за пять месяцев текущего года. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов. Он добавил, что эта сумма «не такая большая».

«В ходе следствия мы арестовали, то есть заблокировали на счетах, не дали дальнейшего движения, порядка 16 млрд рублей. Понятно, что <...> арестованная сумма не такая большая, тем не менее кому-то мы все же смогли помочь»,— сказал господин Филиппов (цитата по ТАСС).

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что в 2025 году россияне потеряли более 80 млрд руб. от действий кибермошенников. Финансовые потери граждан, по оценке господина Кузнецова, могут достичь 330–340 млрд руб. к концу года, если динамика киберпреступлений сохранится.