В грузах с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа нашли наркотики

Правительство сектора Газа сообщило, что внутри грузов с гуманитарной помощью для жителей анклава, которую направили США, найдены наркотические таблетки. Ответственность за это там возложили на Израиль.

Как пояснила пресс-служба правительства анклава, таблетки наркотического обезболивающего препарата были измельчены и находились в мешках с мукой. «Возможно, эти таблетки были намеренно измельчены или растворены в самой муке, что представляет собой прямое посягательство на здоровье населения»,— говорится в сообщении правительства сектора Газа (цитата по Anadolu).

Власти анклава обвинили Израиль в продолжающемся геноциде палестинцев. Пресс-служба добавила, что использование наркотиков стало «мягким оружием в грязной войне против гражданского населения».

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