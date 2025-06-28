Месторождение лития на территории ДНР перешло под контроль России, пишет The New York Times (NYT). Газета уточняет, что по мере продвижения российской армии Украина теряет ресурсы, которые может предложить США для сделки.

Как пишет NYT, месторождение вблизи села Шевченко занимает около 40 га. При этом аналитики называют его одним из самых ценных в регионе из-за концентрации лития, который США считают критически важным для своей экономики. Его Вашингтон планировал задействовать в рамках ресурсной сделки, которую страны подписали в мае.

Le Figaro писало, что Украина также потеряла доступ к еще одному месторождению лития вблизи населенного пункта Крутая Балка в Запорожской области. При этом Киев сохраняет контроль над еще двумя месторождениями в Кировоградской области.

Соглашение США и Украины предполагает создание совместного инвестиционного фонда, который будет пополняться за счет доходов Киева от полезных ископаемых. Вашингтон получает доступ к разведыванию природных ресурсов. Средства из фонда будут направляться на восстановление Украины.

Петр Бузлаев