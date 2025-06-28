Консульство в Японии не получало информации о гибели россиянки в Осаке

Официальная информация о смерти гражданки России в Осаке пока не поступала в консульство России в Японии. Дипломаты намерены связаться с полицией города.

«Официальная информация в генеральное консульство России не поступала. Будем связываться с полицией Осаки для выяснения обстоятельств происшествия»,— сообщило генконсульстве России в Осаке «РИА Новости».

О гибели 50-летней россиянки в Осаке ранее сообщили японские СМИ. TBS News пишет, что ее тело со следами побоев нашли на кровати в ее квартире. В полицию обратился ее муж, который также имеет гражданство России и проживал отдельно. Он рассказал, что не мог связаться с женой в течение нескольких дней.

Петр Бузлаев