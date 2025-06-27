США продлил лицензии для банков РФ по сделкам с проектами в атомной энергетике

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило разрешение осуществлять операции через несколько российских банков, если трансакции связаны с проектами в атомной энергетике. Операции разрешены с Газпромбанком, Внешэкономбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-Банком, а также с Национальным клиринговым центром, Банком России и другими организациями.

Разрешение действует до 19 декабря. Первая генеральная лицензия для таких сделок была выпущена в декабре 2024 года, она истекла 30 июня. Исключение распространяется на операции, связанные с добычей или обогащением урана, а также производством топлива для атомных электростанций. Лицензия распространяется на проекты, начатые до 21 ноября 2024 года, уточняется в документе.