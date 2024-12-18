США разрешили трансакции с Газпромбанком по проектам в атомной энергетике до июня

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США разрешило осуществлять через Газпромбанк трансакции, связанные с гражданской атомной энергетикой. Разрешение действует до 30 июня 2025 года. Также такие операции могут осуществляться через любое юридическое лицо, доля Газпромбанка в котором составляет 50% или больше. Решение было принято с целью поддержки уже запущенных проектов и обеспечения их стабильной работы.

Временное исключение распространяется на трансакции, связанные с добычей или обогащением урана, а также производством топлива для атомных электростанций. Однако лицензия не действует для новых проектов, таких как строительство станции «Пакш-2» в Венгрии.

Лицензия распространяется на проекты, начатые до включения Газпромбанка в санкционный список (SDN List) 21 ноября 2024 года. Санкции фактически исключают Газпромбанк из банковской системы США, запрещают его торговлю с американцами и замораживают его американские активы. С 2022 года через Газпромбанк ведутся рублевые расчеты за газ с недружественными странами.

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