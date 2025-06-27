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Нападающего «Краснодара» Джона Кордобу признали лучшим игроком сезона РПЛ

Колумбийский нападающий Джон Кордоба из «Краснодара» признан лучшим игроком сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Церемония награждения прошла в Москве. Кордоба забил 12 голов, включая победный мяч в ворота «Динамо» в заключительном туре, и помог «Краснодару» впервые стать чемпионом России.

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Кордоба также получил приз за самый красивый гол. Лучшим вратарем стал его одноклубник Станислав Агкацев. Мойзес из ЦСКА признан лучшим защитником, а Эдуард Сперцян из «Краснодара» — лучшим полузащитником. Лучшим молодым игроком стал Алексей Батраков из «Локомотива».

Лучшим тренером сезона назван наставник «Краснодара» Мурад Мусаев. Награды также получили лучший бомбардир и ассистент сезона: Манфред Угальде из «Спартака» с 17 голами и Бителло из «Динамо» с 11 результативными передачами.

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