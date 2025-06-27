Вратарь ФК «Ростов» номинирован на приз имени Льва Яшина

На приз им. Льва Яшина номинирован вратарь ФК «Ростов» и сборной Таджикистана Рустам Ятимов. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Ростов» Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Приз им. Льва Яшина — это ежегодная награда лучшему голкиперу футбольного сезона, утвержденная еще в 1960 году.

26-летний голкипер провел в сезоне 24/25 за ФК «Ростов» 28 матчей в чемпионате и Кубке России.

Проголосовать за лучшего вратаря России-2023/2024 можно здесь. Сейчас в голосовании за лучшего вратаря России лидирует Станислав Агкацев из «Краснодара».

Наталья Белоштейн