«Газпром» принял решение не выплачивать дивиденды за минувший год

Акционеры ПАО «Газпром» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 год и утвердили изменения в составе совета директоров, сообщает пресс-служба компании 27 июня. Тем не менее, акционеры решили выплатить вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии «Газпрома», которые не замещают госдолжности и должности государственной гражданской службы.

Что касается обновленного совета директоров, то в него вошли министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, председатель правления АО «Газпромбанк» Андрей Акимов, спецпредставитель президента России Виктор Зубков, зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» Игорь Максимцев и многие другие.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Газпром» подал в петербургский арбитраж новый иск к «Нафтогазу Украины».

Андрей Маркелов