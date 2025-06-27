ЦБ допустил поправки к законам из-за непрозрачных банковских вкладов

В банковской сфере действуют рекомендации по честному информированию об условиях договоров вкладов и Центробанк следит за их исполнением, сообщила пресс-служба регулятора. В дополнение к этому ЦБ подготовит предложения по поправкам к законам или выпустит специальный банковский стандарт, если это будет необходимо, заявила пресс-служба Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы следим за тем, чтобы информация о вкладах предоставлялась людям максимально полно и открыто, чтобы они могли принять взвешенное решение, где хранить свои сбережения»,— сообщают в Банке России. Так в ЦБ ответили на комментарий подписчика, который пожаловался, что банки навязывают клиентам дополнительные условия, без соглашения с которыми вкладчики не могут получить повышенную ставку по депозитам.

Вместе с тем Центробанк указал на развитую конкуренцию в банковской сфере, которая основывается на простоте переводов сбережений из банка в банк. Регулятор напомнил, что клиенты имеют право переводить на свои разные счета до 30 млн руб. ежемесячно. «Те, кто заманивает клиентов якобы высокими ставками, а потом выясняется, что для этой ставки нужно выполнить массу условий, в итоге клиентов теряют. Люди начинают разбираться и предпочитают банки с более прозрачными и честными условиями»,— пишут в Центробанке.

О том, стоит ли сейчас открывать банковский вклад,— в материале «Ъ» «Ставки готовятся к посадке».